El nou comitè executiu de Liberals d’Andorra es va reunir ahir per primera vegada per analitzar la situació política actual i debatre entorn la posició del partit en les pròximes eleccions comunals. L’òrgan de gestió del partit va emplaçar els comitès parroquials a prendre la decisió si estan disposats a negociar amb altres formacions per elaborar les llistes electorals.

