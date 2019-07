Govern organitzarà reunions de poble sobre l'acord amb la UE

Les trobades, que es realitzaran a totes les parròquies, estan previstes per a la tardor

Actualitzada 17/07/2019 a les 19:34

Redacció Andorra la Vella

Govern farà sessions informatives amb els ciutadans de totes les parròquies per explicar la l'estat de les negociacions sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. El secretari d'Estat d'Afers europeus, Landry Riba, ha explicat que les reunions de poble estan previstes per aquesta tardor i tenen l'objectiu de ser una "comunicació directa amb la ciutadania" per tal de comentar els elements associats a aquest tema. Segons ha fet saber Riba, la intenció és reprendre les negociacions abans de l'octubre una vegada estigui preparat el pacte d'Estat.

El secretari ha argumentat els principis generals de les quatre llibertats a negociar, que són la lliure circulació de mercaderies, serveis, persones i capitals, i ha destacat la necessitat de defensar les particularitats d'Andorra respecte a aquestes mesures. En aquest sentit, Riba ha exposat que les primeres negociacions sobre la lliure circulació de serveis estan enfocades a una situació de no-competència en el sector de les telecomunicacions i a la possibilitat de demanar una adaptació pel sector de l'energia elèctrica. Sobre la circulació de persones s'està defensant el sistema de les quotes i procediments administratius d'immigració per mantenir-lo en els mateixos paràmetres. El Govern també ha proposat adaptacions progressives a mitjà i llarg termini per a la seguretat social, amb l'objectiu d'assegurar la sostenibilitat del sistema, mentre que la negociació sobre la lliure circulació de capital encara es troba en una fase d'intercanvi d'informació.