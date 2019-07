Els agents centren la investigació en la hipòtesi que els assalts no tenien motivació de furtar, sinó d’agredir els propietaris dels establiments

No hi ha onada de robatoris al centre històric d’Andorra la Vella. La investigació policial dels atacs a dos locals de la capital en les darreres setmanes ha descartat que s’hagin produït furts en cap dels dos establiments. Segons fonts del cos d’ordre, durant la perquisició no s’han trobat proves que demostrin que els assaltants s’haguessin endut res. D’aquesta manera, a hores d’ara els agents treballen en la hipotèsi que els dos casos són únicament agressions als propietaris sense la motivació de robar. En aquest sentit, cal recordar que el primer assalt hauria afectat un negoci dels voltants de la