L’exconseller lauredià lamenta que l’ambaixador a Espanya va trigar 8 mesos a visitar-lo

L’exconseller del comú de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, va assegurar haver-se sentit “abandonat” per les institucions andorranes durant els 21 mesos i mig en els quals va estar empresonat a Espanya. “Com a andorrà de tota la vida, amb família andorrana, pares i avis, (...) és fort dir-ho, però m’he sentit abandonat”, va explicar Besolí, assenyalant directament les institucions “i no pas el país”. “Hi ha persones a les institucions que, pel motiu que sigui, (...) no tenien interès que això és parlés”, va denunciar ahir l’exconseller lauredià a una entrevista a El món a RAC1 dies després