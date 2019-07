“Andorra és un bon lloc per canviar el xip i desconnectar”

La 'Youtuber' i 'Influencer' espanyola resideix al Principat des de fa dos anys i mig

Amb 21 milions de suscriptors, Patry Jordán és un bon reflex de l’impacte que té el fenomen youtuber en els més joves. Aquest cap de setmana organitza un retir a l’Ushuaia Mountain Hotel d’Arinsal, al qual assistiran convidats de renom com Gemma Mengual o Ares Teixidó, entre d’altres.



En què consisteix Potencia-t?

És un retir de tres dies per tal de connectar amb un mateix i compartir experiències amb d’altres persones. Farem sessions de motivació, coaching, meditació, exercici físic cada dia… Són tres dies per a tu, com un regal que et fas a tu mateix per poder viure experiències diferents, sortir