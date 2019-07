El màxim accionista de BPA fins al moment de la nacionalització inicia una acció judicial "per les decisions arbitràries" que considera van adoptar, i que inclou també a Maria Cosan, Albert Hinojosa i Òscar Gelabert

Higini Cierco es querella per prevaricació contra Martí, Cinca i Saboya Higini Cierco ha iniciat accions judicials per la desaparició de BPA Fernando Galindo

Actualitzada 15/07/2019 a les 19:41

Redacció Andorra la Vella

Higini Cierco ha presentat aquest matí una querella per prevaricació contra l'excap de Govern Toni Martí, els exministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya, l'exdirectora de l'INAF, Maria Cosan, el president de l'AREB, Albert Hinojosa, i el director d'aquesta entitat Òscar Gelabert, segons ha informat el grup Cierco en un comunicat.

La querella presentada per qui era el màxim accionista de BPA abans de la nacionalització es basa en "les nombroses decisions arbitràries i omissions malintencionades que s'haurien donat abans i durant l'existència dels efectes de la nota del FinCEN i que van tenir un efecte 'devastador per a BPA'", s'indica en la nota pública. L'acció "és un compendi" de les diverses accions iniciades des de la publicació de l'avís de l'organisme nord-americà fins a la reclamació per part de l'AREB de més de 400 milions d'euros als membres de l'antic consell d'administracio de l'entitat desapareguda, segons s'especifica.

Entre les "actuacions arbitràries" que s'enumeren es fa referència a "aprovar una llei exprés i ad hoc d'aplicació en el cas BPA que s'afirma 'incloïa una discriminació incomprensible i inacceptable' per deixar els accionistes amb menys d'un 10% del capital exonerats d'haver de recapitalitzar l'entitat", així com el que qualifica com una "ridícula venda dels actius denominats bons de BPA a JC Flowers".

El grup Cierco remarca que l'acció judicial considera Toni Martí "l'epicentre de tot plegat" i anuncia que la querella es podria ampliar a més "components de l'administració, actual o passada".