Valoració positiva del tall a la carretera entre l'Hortell i la Coma

Els ciclistes i els visitants a l'estació d'Ordino Arcalís es mostren satisfets amb la restricció del pas a vehicles motoritzats

Actualitzada 15/07/2019 a les 19:01

Redacció Andorra la Vella

Els ciclistes valoren positivament el tancament al pas de vehicles motoritzats entre l'Hortell i la Coma, a la carretera CG-3. El president de la Federació Andorra de Ciclisme, Gerard Riart, ha destacat que la mesura "és una bona notícia sempre" i ha agraït que el Govern estigui treballant pel cicloturisme al país, ja que "s'han marcat els ports, s'estan arreglant les carreteres i s'està fent un gran treball en tots els àmbits". En aquest sentit, els ciclistes asseguren sentir-se molt satisfets amb el fet de poder circular sense perill i que Ordino Arcalís sigui el primer i únic port de muntanya que ha estat final d'etapa del Tour de França que tanca al trànsit motoritzat.

La restricció també està sent ben valorada per la resta del públic i pels visitants de l'estació d'Ordino Arcalís gràcies a la posada en marxa del telecabina de Tristaina per a poder desplaçar-se sense haver d'utilitzar vehicles de motor durant l'horari establert i que és gratuït per als residents al país. Tanmateix, els usuaris tenen accés al telecadira de Creussans, que arriba fins als 2.625 metres.

La mesura, que s'aplica cada dia entre les 8.30 i les 17.30 hores, es va iniciar l'1 de juliol i es perllongarà fins al 15 de setembre.

