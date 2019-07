Les fiscals han obtingut la plaça que es disputaven amb la batlle Moreno

El Consell Superior de la Justícia ha resolt els concursos per a cobrir places de magistrat a temps parcial al Tribunal de Corts i a la sala penal del Tribunal Superior. Les dues places les han guanyat fiscals adjuntes: Carolina Bailén serà magistrada del Tribunal de Corts i Alexandra Cornella passa a la sala penal del Tribunal Superior. La fiscal Bailén aspirava a totes dues places, com també ho feia la batlle Maria Àngels Moreno, que ha quedat fora. Els moviments tenen com a conseqüència que el ministeri públic que comanda el fiscal general Alfons Alberca es queda sense dues