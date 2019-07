Un dels arrestats és un home amb una taxa d'1,93 g/l que es va veure implicat en un accident amb danys materials i va oferir resistència a l'autoritat

Actualitzada 15/07/2019 a les 13:22

El cos de policia va efectuar fins a 13 detencions per positiu d'alcoholèmia durant la setmana passada. La persona que va donar una taxa més elevada va ser un turista de 46 anys, amb 2,10 grams d’alcohol per litre de sang (g/l). També destaca un resident de 48 anys que es va veure involucrat en un accident amb danys materials el passat dimecres i que va registrar una taxa de 1,93 g/l. A més, se l'acusa de presumptes delictes d'injúries, amenaces i resistència greu a funcionaris de policia.

Als 13 detinguts per delictes contra la seguretat del transits se'ls afegeixen dos homes, de 29 i 58 anys, que van crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

Una dona no resident de 35 anys que va ser arrestada a la frontera del riu Runer per possessió d'un gram de cocaïna, i els dos germans residents, de 26 i 29 anys, que van cometre delictes tecnològics, un per difondre pronografia infantil i l'altre per amenaçar i coaccioar una dona per Facebook, són els altres tres detinguts que va fer la policia durant la setmana passada.