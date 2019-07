Andorra com San Marino

Un estudi científic indica que d’aquí a trenta anys el clima d’Andorra serà el mateix que el que té actualment San Marino. Amb temperatures en augment.

Andorra, l’any 2050, estarà més a prop del mar que no pas ara. No del Mediterrani, sinó de l’Adriàtic. I no de l’aigua, sinó del clima d’aquesta zona d’Europa. Així ho indica l’estudi eleborat per un equip de l’Escola Politècnica Federal de Zuric (Suïssa), que han dirigit Jean-Francois Bastin i Thomas W. Crowther, publicat recentment per la revista científica Plos One. El treball ha analitzat quins efectes tindrà l’escalfament global en el clima de 520 ciutats de tot el món, entre les quals Andorra la Vella. La conclusió a què han arribat és que la capital del Principat passarà a