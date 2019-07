El 41% dels enquestats consideren el preu de la vivenda el problema més important, una xifra que no era tan alta des del 2007

La preocupació pel preu de l’habitatge entre els ciutadans d’Andorra s’ha disparat, tal com demostra l’Observatori del primer semestre del 2019 que ha dut a terme el Centre de Recerca Sociològica (CRES) entre uns 800 enquestats. L’informe posa de manifest que un 41% dels enquestats van escollir el preu de la vivenda com la principal problemàtica del país, una opció que ha pujat 8 punts respecte a les dades del darrer Observatori. D’aquesta manera, l’habitatge segueix sent el principal problema dels ciutadans del Principat, tal com ja demostra l’elevat nombre de queixes que en aquest sentit que rep el Raonador