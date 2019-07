Actualitzada 12/07/2019 a les 06:56

El Govern ha convocat un concurs per seleccionar un professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte i la direcció de les obres d’ampliació del centre escolar de segona ensenyança d’Ordino. La data límit per presentar la documentació al servei de Tràmits és el 23 d’agost.