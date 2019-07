Cauen els preus de tots els carburants durant el juny

S’inverteix un augment constant del cost del combustible des del gener

Els preus dels carburants van caure el mes passat en totes les categories, segons es desprèn del darrer informe elaborat pel departament d’Estadística, una xifra que representa el trencament d’un augment constant del seu cost des del mes de gener. El gas­oil és el combustible que més va baixar, ja que les tres classes que l’integren estaven per sota del 3%; el de locomoció (-3,2%), el de locomoció millorat (-3,1%) i el de calefacció (-3,1%). La mitjana de preus es va situar per tant, entre 1,029 euros per al primer, 1,060 per al segon i 0,801 per al darrer. Per