La Universitat d'Estiu tractarà sobre la sostenibilitat

La 36a edició, que tindrà lloc del 2 al 5 de setembre al Centre de Congressos del Comú d’Andorra la Vella, comptarà amb diverses conferències que serviran per fer-se una idea global dels reptes que planteja l’agenda 2030

Redacció Andorra la Vella

La 36a edició de la Universitat d’Estiu d’Andorra (UEA) girarà al voltant del desenvolupament sostenible sota el títol "Innovar per a un món sostenible".

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la ministra

d’Afers Exteriors, Maria Ubach, han presentat el programa aquest matí, on, tant l’edició d’enguany com la de l’any que ve, giraran al voltant de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’estat i de govern que acollirà el Principat el 2020. Tal com han destacat les ministres, les diferents conferències serviran per fer-se una idea global dels reptes que planteja l’agenda 2030 així com per preparar les trobades que se celebraran al llarg de la cimera.

La UEA tindrà lloc del 2 al 5 de setembre al Centre de Congressos del Comú

d’Andorra la Vella i serà inaugurada pel cap de Govern, Xavier Espot. El programa compta amb la participació de diversos experts, com la doctora Elena Castro Martínez, investigadora de l’Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement (Ingenio), o la doctora Sylvie Faucheux, economista, professora i directora d’IFG Executive Education, que desgranaran alguns dels aspectes que es tractaran duran la cimera des de diferents disciplines. El curs de la Universitat d’Estiu d’Andorra, inclosa dins del programa de les activitats de la Xarxa Vives d'Universitats, de 20 hores de durada, és susceptible de ser reconegut amb crèdits de lliure elecció per les universitats de la Xarxa.