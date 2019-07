Govern estudiarà la viabilitat del transport per cable el 2020

El Govern vol destinar una partida del pressupost de l’any vinent a realitzar els informes que avaluïn si és un sistema factible

El transport públic per cable serà una les primeres apostes que farà el nou executiu en aquesta matèria, ja que té la intenció de destinar una partida del pressupost del 2020 al ministeri d’Economia perquè encarregui els informes que hauran de validar si és un projecte factible. Així ho reconeix el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que recorda que va ser una de les promeses electorals de la seva formació durant la campanya i que ara rcull el pacte de Govern. “S’ha convertit en un dels punts programàtics del Govern de coalició que hem format i per això volem estudiar-ne la viabilitat a través d’uns estudis que esperem incloure en el pressupost de l’any vinent”, indica el ministre que, a més, defensa que és un tipus de mobilitat que s’adapta “perfectament” a l’entorn del país, i recorda que cada vegada més ciutats hi estan apostant. “És un transport poc contaminant que permet moure un volum alt de persones, que s’integra perfectament en el paisatge de muntanya, i seria sostenible perquè funciona amb energies renovables.” En aquest sentit, va comentar que ciutats com Tolosa o París ja el desenvolupen o estan en vies de fer-ho.

No hi ha novetat quant a l’heliport de les Tresoles, ja que encara no s’han entregat els informes tècnics encarregats a la compa­nyia francesa que els ha de realitzar ni hi ha data prevista. Tot i així, el ministre de Presidència assegura que és una infraestructura “necessària per al país” i que “evidentment sembla més fàcil de tenir que no pas un aeroport intern, i per això encara no descartem el projecte”. Malgrat això, tant Demòcrates com Liberals han rebutjar públicament fer la infraestructura a la zona encampadana si els veïns hi estaven en contra.



Informes propis per l’aeroport

La infraestructura estrella que revolucionaria el país i la seva economia seria fer un aeroport intern, afirma Gallardo, i per això agraeix la tasca que ha liderat la Cambra de Comerç per demostrar que seria viable, però diu que ara els toca a ells encarregar uns informes o estudis propis que demostrin les possibilitats reals de fer-lo. “És un projecte que l’afrontarem amb calma i sense avançar etapes. Ara [la Cambra] ens ha explicat que tècnicament és factible, segons l’estudi que va encar­regar a una enginyeria, però ara pertoca a Govern buscar una empresa externa que pugui analitzar si la consistència és així i demostrar que tècnicament també és viable”, afirma. Per fer aquests estudis propis, s’hauria de convocar un concurs públic, però encara no s’ha decidit quan es farà perquè des de l’executiu es volen assegurar que tots els passos que s’han de realitzar es facin el més ben fets possible. “Tenir un aeroport dins de les fronteres representaria un canvi paradigmàtic per a l’economia andorrana, però és un projecte molt important amb un impacte mediambiental i econòmic considerable, per això pensem que cal analitzar-lo amb rigor i calma i no precipitar-nos per no generar ni il·lusions en uns casos ni neguits en els altres, i així ho hem decidit.”

Superat aquest primer informe, caldria analitzar l’impacte mediambiental “per comprovar que no afectaria el model de país que volem desenvolupar”, i només aleshores es podria començar a parlar de la manera que es podria finançar. Per fer-ho hi ha tres escenaris possibles; que es faci amb capital el cent per cent privat, que sigui una inversió mixta o que es doni a concessió. El ministre, però, assegura que hi ha diferents inversors privats que ja s’han mostrat disposats a invertir en cas que tiri endavant. “L’ambaixador de la Xina ja ho va manifestar a la darrera visita i a mi personalment també m’ho han comentat inversors privats russos, així com d’altres nacionalitats.”

La prioritat de l’executiu segueix sent l’aeroport d’Andorra-la Seu, el qual veuen com “la possibilitat més factible”, malgrat que no s’acabi de tancar el sistema del GPS. “Sembla que el teníem a prop però no acaba de ser una realitat. Tot i així, estem convençuts que aquesta possibilitat acabarà sent una realitat i aportarà un flux de visitants que avui no tenim”, garanteix.

