La carta amb què Podem respon a les mancances trobades pel Tribunal de Comptes en l’informe del 2017 és un recull de la “filosofia” de la formació violeta que no vol saber res de la banca en estar en “el costat fosc de la societat” o de les subvencions del Govern.

No cobrem quotes d’afiliació, ja que aquestes comporten pagament de diners i els nostres simpatitzants són proletaris que no els sobra res”. Aquest és un dels arguments amb què Podem respon als requeriments del Tribunal de Comptes que en el seu darrer informe censurava a la formació no haver remès els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici 2017 i no comptar amb un administrador general. Signat pel president del partit, Joan Seguí, el document remès a l’òrgan fiscalitzador deixar molt clara la “filosofia” de la formació. Així, per explicar que Podem no hagi notificat al Tribunal de Comptes el cobrament