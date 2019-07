El cap de Govern retreu als bancs que no posin al mercat, a preu raonable, els pisos buits

Xavier Espot s’ha enfrontat les entitats bancàries i els comuns perquè consideren que no estan posant de la seva part per ajudar a millorar la situació del mercat de pisos de lloguer. El Cap de Govern va retreure, arran de la darrera reunió de la Taula de l’Habitatge, que tant la banca com els comuns no acceptin implementar les mesures que podrien ajudar a treure pressió al mercat. En el cas de les entitats financeres, segons fonts properes al cas, la crítica prové de l’immobilisme que mostren respecte a la petició de l'executiu perquè posin al mercat, a preus raonables,