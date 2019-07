El PS pregunta pel cost a l'estat de la intervenció de BPA

El conseller general del PS, Quim Miró, ha entrat una pegunta a sindicatura perquè tant el Govern com l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) donin detalls dels costos que la intervenció de BPA ha suposat per a l’Estat així com del procés seguit per a la venda de Vall Banc. Per això, ha tramitat també una demanda d’informació mitjançant la qual vol que se li faciliti els estats financers de l’entitat intervinguda.

El primer dels escrits és una sèrie de preguntes escrites formulades “amb motiu de conèixer i analitzar amb la màxima precisió possible l’evolució de l’entitat pública BPA, des