La policia arresta dos joves per ocupar un xalet

Els agents van controlar també un menor de 15 anys com a pressumpte autor del delicte de violació de domicili

Actualitzada 08/07/2019 a les 13:24

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir dimarts passat dos joves residents per ocupar un xalet d'Andorra la Vella. Els nois, de 19 i 20 anys, van entrar il·legalment a un xalet de segona residència i en van fer un ús indegut, pel qual se'ls acusa d'un doble delicte de violació de domicili i contra el patrimoni. Els agents posteriorment van controlar un menor de 15 anys, també com a pressumpte autor del delicte d'ocupació. L'endemà el cos de la policia va ser alertada d'una discussió de parella en l'àmbit domèstic a Escaldes-Engordany, la qual va acabar a les mans. Un home i una dona no residents de 30 i 27 anys respectivament van agredir-se mútuament arran d'una disputa. Els agents van detenir dimecres passat a les 20.44 hores un home amb símptomes d'embriaguesa per destrossar part del mobiliari del bar d'un hotel del Serrat, Ordino. Els empleats del bar van negar servir-li més begudes alcohòliques a l'home, resident de 45 anys, a causa del seu estat d'embriaguesa, i davant d'aquesta negativa va trencar part del mobiliari del local, valorat en 992€.

Els agents van detenir la tarda de dissabte un home de 49 anys que va donar positiu amb una taxa de d'2,56 grams d'alcohol per litre de sang en un control rutinari. La matinada del dia anterior van aturar, durant la campanya d'alcoholèmia, un home resident de 42 anys, qui va donar positiu amb una taxa d'1,83 grams per litre de sang. Unes hores més tard, un home resident de 52 anys va ser detingut a causa d'un accident amb danys materials, donant una taxa d'1,74 grams d'alcohol per litre de sang.

Quant a possessió de droga, la policia va detenir la nit de dimarts al Pas de la Casa un home resident de 41 anys per possessió de 2 grams de cocaïna. Dissabte al matí els agents detenien a la frontera un home no resident de 35 anys per portar 0,6 grams de la mateixa droga.