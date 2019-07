Terceravia tem que el cost de la seu de la justícia es dispari

El conseller general de Terceravia, Josep Majoral, va mostrar la seva preocupació perquè el projecte de construcció de la seu de la justícia dispari els seus costos. Aquest és el motiu pel qual van presentar una demanda d’informació la setmana passada. “És una de les obres més importants del país que executa el Govern. Té un import molt elevat i volem estar-hi a sobre, veure com es fa, si es compleixen els terminis o si hi ha desviacions”. Majoral va mostrar preocupació especialment per les darreres adjudicacions que s’han fet.