Stop Violències denuncia la poca implicació de les autoritats

Ni comuns ni Govern volen pagar 200 euros per festa per posar el punt lila

L’organització feminista Stop Violències no posarà punts lila durant les festes majors d’aquest any perquè cap de les institucions que els han demanat que l’instal·lin ha accedit a fer-se càrrec dels 200 euros per festa que els han demanat per fer aquest servei. Segons la presidenta de l’entitat, Vanessa M. Cortés, es tracta d’una “quantitat simbòlica” i per això no entén i critica el doble varem que mostren. “Queda molt maco dir que estem en contra de la violència però a l’hora de la veritat s’ha de demostrar amb fets i, ja que els punts lila van ser una iniciativa