Els banders van sancionar l’home per haver tallat el cap de l’animal sense demanar autorització

Un caçador ha estat condemnat a abonar una multa de dos mil euros i la pèrdua de la llicència per abatre animals durant tres anys per haver decapitat un mufló que havia caçat i després transportar el cap de forma prohibida. La normativa estableix que un caçador encara que hagi abatut una peça no pot demembrar-la sense el permís dels banders. L’home va decapitar l’animal sense autorització i va ser detectat transportant el trofeu. Govern el va sancionar i el recurs del caçador ha arribat fins al Tribunal Superior. L’home ha intentat que la justícia revoqués les mesures de càstig