L’auditoria dels comptes revela que el secretari general va rebre de la federació 88.000 euros entre sou i primes el 2018 i 74.000 el 2017

El secretari de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) Tomàs Gea va cobrar 162.000 euros entre salari i primes entre el 2017 i el 2018. Concretament va percebre 74.335,25 euros fa dos anys, mentre que l’any passat els revinguts se li van enlairar fins als 88.412,95, tal i com recull l’informe d’auditoria dels comptes del 2018 de la FAF realitzat per Gaudit. El treball indica que, més enllà de Gea que és l’alt executiu, “els membres de la junta directiva de la federació no reben cap tipus de retribució ni existeixen avançaments ni crèdits que se’ls hagi concedit”. S’afegeix que