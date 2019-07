L’Audiència de Madrid ha confirmat el sobreseïment de la causa contra la cúpula de Banco Madrid, filial de Banca Privada d’Andorra (BPA), arran de la querella que acusava els seus dirigents, entre altres els germans Cierco, d’haver creat una estructura que afavorís la captació de clients amb la finalitat de blanquejar diners. En un aute signat el tres de juliol passat, que ja no es pot recórrer, el jutge rebutja el segon recurs presentat per la Fiscalia.

L’Audiència afirma que “no existeixen motius racionals” per a no confirmar aquella resolució, basada en una recerca exhaustiva durant una instrucció de gairebé quatre