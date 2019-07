L’obtenció dels permisos endarrerirà previsiblement l’inici de les obres a l’any vinent

La minicentral hidroelèctrica que Persa ha de construir a Aixovall no estarà llesta fins al 2021, tenint en compte els 18 mesos “o menys” de construcció que es necessitaran i que encara queden alguns permisos per atorgar tant de part del comú com del Govern. Alguns d’ells han arribat amb una demora important i això ha fet endarrerir el projecte, tot i que des de la societat s’espera almenys licitar les obres abans de final d’any. “La nostra intenció és iniciar els treballs aquest any però dependrà del temps que triguin a donar-nos els permisos definitius i puguem tirar endavant