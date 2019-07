Les dades estan recollides de l’observatori del Roc de Sant Pere i no són de rècord perquè el 2015 es van registrar 18 jornades consecutives

L’observatori del Roc de Sant Pere, situat a 1.113 metres d’altitud, registrarà demà el quinzè dia consecutiu amb temperatures que superin els 30 graus, segons apunta el Servei Meteorològic Nacional, una situació que no serà un rècord absolut perquè el juliol del 2015 se’n van produir 18, però sí que se situa en segona posició. “De moment portem 13 dies seguits [per ahir] amb els termòmetres per sobre dels 30 graus i preveiem que tant dissabte com diumenge també se superin, de manera que arribarem a aquests 15 dies consecutius i no es podrà igualar l’anterior registre perquè a partir