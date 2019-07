El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut admet que la mesura està donant fruits però manifesta que no vol que s’eternitzi

El Govern contempla prorrogar la congelació dels contractes de lloguer com una de les possibilitats per continuar controlant la situació de l’habitatge al Principat. Aquesta, la de mesures urgents, és una de les línies de treball en la qual se centrarà la nova Taula de l’habitatge que es va reunir ahir per primer cop. Segons el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, la mesura relativa a l’arrendament “està donant els seus fruits”. “La llei de mesures urgents ha permès, com a mínim, frenar l’augment que havíem viscut als darrers mesos de l’any passat”, va manifestar Filloy, que va