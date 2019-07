Trobada entre Jordi Fàbrega i l'ambaixador Àngel Ros

El nou alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, es va reunir ahir amb l’ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, per tractar diversos temes, com la situació dels treballadors transfronterers, del conveni sanitari, la candidatura conjunta de Patrimoni de la Humanitat de la Unesco i qüestions relatives a l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell. Fàbrega va remarcar la cordialitat de la trobada amb Ros. “Ens hem trobat amb una bona predisposició per part de l’ambaixada a l’hora de poder avançar en tots aquests temes”, va destacar l’alcalde.