Parc aquàtic d'estiu a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila

Oferirà des de jocs inflables d’aigua fins a hamaques per prendre el sol

El comú d’Andorra la Vella ha acordat instal·lar un parc aquàtic d’estiu a l’Estadi Comunal Joan Samarra i Vila des de dimarts vinent fins diumenge 1 de setembre. Estarà obert de dimarts a dissabte en horari d’11 a 19 hores, i diumenge d’11 a 15 hores. L’entrada costarà tres euros per al públic en general i serà gratuïta per als abonats al centre esportiu dels Serradells. El parc aquàtic no només comptarà amb piscines inflables, sinó que es complementarà amb inflables d’aigua i jocs refrescants per als més petits.

Les instal·lacions es concentraran en els dos terrenys de gespa artificial de