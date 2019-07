Gallardo advoca per la cooperació per atraure inversors

El ministre es va unir a la visita que els màxims dirigents de Hyundai van fer a l’empresa Nice-Tech

La cooperació publicoprivada és la clau per donar a conèixer les possibilitats que pot oferir Andor­ra per atraure més capital inversor estranger, així ho va explicar el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, aprofitant la visita que ahir van fer els màxims mandataris de Hyundai Global Corporation, l’empresa mare de la qual surten, entre molts altres productes, els cotxes. “Un punt clau per aconseguir aquesta inversió és buscar-la de la mà del sector privat perquè ens ajudin a explicar-los tot allò que Andorra com a país pot oferir; fiscalitat competitiva, seguretat jurídica, etcètera, però alhora, el sector públic pot

#1 Pere

(05/07/19 08:34)