El Govern obre la porta a mantenir la congelació dels lloguers

El ministre d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy ha celebrat "els fruits" que ha donat la llei de mesures urgents però no és partidari que "s'eternitzi"

Actualitzada 05/07/2019 a les 17:47

El ministre de d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy ha celebrat els "fruits" que està donant la congelació dels lloguers arran de la posada en marxa de la llei de mesures urgents que ha permès frenar l'augment dels preus del lloguer i ha obert la porta a què es pugui allargar. "No es pot donar per fet que la poguem prorrogar, el que sí ens demostren les dades és que aquesta llei ha permès com a mínim frenar l'augment que havíem viscut els darrers mesos de l'any passat", ha assegurat Filloy, que tot i això ha precisat que "no som partidaris que s'eternitzi en el temps". Amb tot, la voluntat és la de continuar avançant en el manteniment de la prohibició o en la resolució de les futures polítiques gràcies a la creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge.

Aquestes declaracions les ha realitzat després de la primera Comissió nacional d'habitatge que ha presidit el cap de Govern, Xavier Espot, i la qual ha servit per donar llum verd a la creació de la Taula d'habitatge. En aquesta compareixença, Filloy ha assegurat que la voluntat de l'executiu és treballar en dues línies. Una a mig termini en què es vol seguir controlant i estabilitzant el mercat i una segona a més llarg termini en la qual s'intentarà prevenir els problemes que s'han viscut en anys anteriors.

El raonador del ciutadà, Marc Vila, que també ha estat present en la compareixença posterior, ha assegurat que "l'habitatge és una prioritat per aquesta legislatura" i ha destacat que "la meitat de les queixes que rebo són sobre l'habitatge". Vila ha constatat la dimensió de la situació i ha lloat les mesures urgents que es van prendre. "Crec que és la mesura més clara, directa i bona que s'ha fet en els últims anys en aquest país sobre l'habitatge i està donant els fruits que se li demanava, que era tranquil·litzar el mercat del lloguer", ha comentat el raonador.

