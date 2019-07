El 70% dels residus generats al país es duen a l'estranger

El 2018 es van generar 136.750 tones de brossa i se’n van exportar 96.035

El 70% dels residus que es van generar l’any passat a Andorra, 96.035 tones, van ser exportats fora del país per a la gestió final. Així s’indica en l’informe corresponent al 2018 respecte a la gestió de residus elaborat pel Govern. L’exercici passat es van generar 136.750 tones de residus a Andor­ra i només un 30% (40.715) es va tractar al país. La quantitat inclou tots els residus generats al país, com ara els residus domèstics (residus comunals i residus assimilables procedents de comerços, indústries i institucions, incloses les fraccions recollides de manera selectiva), i tots els exportats directament per