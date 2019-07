El PS vol saber l'impacte de la futura central de la Comella

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata (GPS) Roger Padreny demana al Govern que expliqui la relació cost-eficiència i eficàcia prevista a la futura central de cogeneració de Comella per als pròxims cinc anys. En segon terme, vol saber “com afecta el model de política de gestió de residus”, ja que més enllà de saber per què s’aposta per un tipus d’energia no renovable, amb la pregunta també tenim l’objectiu de saber què passarà amb el model de gestió de residus actual si s’aposta per aquest tipus de cogeneració”.