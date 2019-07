Detingut per agredir un menor en una discussió per una plaça de pàrquing

La policia va arrestar diumenge passat a les 14.36 hores un resident de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Segons fonts policials, el jove, que es trobava sota els efectes de l’alcohol, va començar a discutir amb dues persones, una de les quals menor d’edat, per una plaça d’aparcament just davant d’un restaurant d’Escaldes-Engordany. Un agent de circulació va intervenir i també va ser increpat pel detingut, que va acabar agredint el menor d’un cop de peu a les costelles.

Aquesta és una de les detencions que va efectuar la policia al llarg de la