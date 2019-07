Les famílies demanen que pediatres i professors coneguin aquesta realitat per facilitar el procés

La plaça Coprínceps d’Escaldes es va omplir ahir a la tarda per celebrar la primera festa Pride d’Andorra després de molts anys. L’acte, festiu i reivindicatiu, va servir per escoltar la veu d’un col·lectiu que se sent invisibilitzat i discriminat per una part de la societat. Per aquest motiu, un grup de persones està treballant per organitzar lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer i qualsevol altra identitat (LGBTIQ+) en una nova associació. Rocío Soler, mare d’una nena transsexual i impulsora de l’entitat, va manifestar que una de les principals demandes està vinculada amb els infants. Soler va explicar que a