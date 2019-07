Aquesta ha estat la tercera trobada empresarial entre la Xina i Andorra amb l’objectiu de promoure les relacions comercials

La Xina estudia noves oportunitats d'inversió al país Reunió entre el cap de Govern, Xavier Espot, i l'ambaixador de la República Popular de Xina, Lyu Fan Govern d'Andorra

Actualitzada 01/07/2019 a les 18:28

Redacció Andorra la Vella

La Xina ha destacat les excel·lents relacions amb Andorra i ha pronosticat que les trobades entre ambdós ajudaran a estudiar possibles noves oportunitats d'inversió i cooperació. Així ho ha afirmat l'ambaixador, Lyu Fan, en el marc de la jornada empresarial que ha tingut lloc avui a Art Hotel, coorganitzada entre Govern i Actua, i que ha servit per impulsar 52 reunions entre empresaris xinesos i andorrans. La directora d’Actua Innovació, Judit Hidalgo, ha explicat les oportunitats de negoci a Andorra, destacant el potencial del país en projectes d’innovació, com el Data Hub Andorra, el laboratori de drons o les col·laboracions amb el MIT i Google. Aquesta ha estat la tercera trobada empresarial entre la Xina i Andorra amb l’objectiu de promoure les relacions comercials.

Abans de la trobada empresarial, el cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut la delegació del país asiàtic coincidint amb la celebració dels 25 anys de l'establiment de relacions diplomàtiques entre la República Popular de la Xina i Andorra, on s’han intercanviat coneixements al voltant del turisme. Després de la cimera, Fan s'ha reunit amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la ministra de Turisme, Verònica Canals, per parlar sobre el reconeixement de diplomes universitaris, l'exempció mútua dels visats entre la Xina i Andorra i l'intercanvi d'artistes culturals.