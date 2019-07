Una dona mor en un accident la Massana

La conductora d'un vehicle que ha xocat contra una furgoneta a prop de la caserna de bombers ha perdut la vida per la violència de l'impacte i el trànsit està desviat per l'Aldosa

Actualitzada 01/07/2019 a les 14:11

Redacció Andorra la Vella

Una dona mor a causa d'un accident molt greu pel xoc entre un cotxe i una furgoneta que s'ha produït poc després de les dotze del migdia a la sortida de la Massana, a prop de la caserna de bombers. El sinistre ha obligat a tallar la carretera General 3 en direcció a Ordino perquè els serveis d'emergència puguin intervenir en el lloc dels fets, on el vehicle ha quedat bolcat al marge de la via. La víctima ha perdut la vida per la violència de l'impacte, que ha tingut lloc per raons que encara es desconeixen. Mobilitat ha informat que la circulació s'ha desviat per l'Aldosa.