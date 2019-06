La policia va sancionar l'any passat 92 conductors per parlar pel mòbil

Més de 300 multes el 2011, 2012 i 2013, amb campanyes de control específiques

L’ús del telèfon mòbil al volant és causa de distracció i una conducta que, per tant, pot derivar en accidents de trànsit. El nou Codi de circulació penalitzarà amb una multa més quantiosa que l’actual els qui infringeixin la prohibició d’usar-lo mentre condueixen, tal com va avançar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, de la mateixa manera que també es revisaran a l’alça els càstigs econòmics per altres conductes imprudents que es consideren desfasats i amb l’objectiu de reduir-ne les infraccions. L’any passat la policia va imposar 92 multes per l’ús del telèfon mòbil, la xifra més baixa des del