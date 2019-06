Canals avança que la continuïtat de l’espectacle dependrà de factors com l’ocupació, la satisfacció del públic o la despesa mitjana

La carpa més Rebel del Parc Central va penjar ahir el cartell d’aforament complet per a l’estrena del nou espectacle del Cirque du Soleil. El xou va aplegar un total de 5.000 persones, que van gaudir de la música i de les acrobàcies durant una hora. De fet, cal recordar que Rebel s’allargarà fins al 28 de juliol amb 22 funcions i que les entrades de tots els dissabtes es van exhaurir fa un mes. No obstant, el futur de la companyia canadenca al Principat no està garantit. I és que a hores d’ara, al ministeri de Turisme, amb Verònica