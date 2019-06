Al XVII congrés del Partit Socialdemòcrata es va acordar proposar millores en representativitat i composició dels comuns

La militància del Partit Socialdemòcrata (PS) va acordar ahir, en el sí del XVII congrés ordinari de la formació, impulsar una proposició de llei al Consell General per millorar el funcionament i composició dels comuns, de la qual l’eliminació de la figura del cònsol menor i la reducció del nombre de consellers als comuns, de dotze a deu, són dos dels punts a destacar. “Històricament era una figura necessària per qüestions de com funcionava el país, però avui creiem que ja no ho és”, va explicar el nou primer secretari de la formació, Gerard Alís, que, conjuntament amb Susanna Vela,