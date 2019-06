La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell és una realitat des de dijous al vespre, quan es va rubricar l’acta notarial fundacional, i es va constituir el primer patronat. La presidència honorífica serà per al copríncep Joan-Enric Vives. El patronat tindrà com a missió assegurar el conjunt de serveis i recursos per a les persones amb discapacitat.