La dona que es va dur el fill al Brasil haurà d'indemnitzar amb 7.000 euros el pare

La dona que es va emportar el seu fill al Brasil per tal d’evitar que estigués amb el pare va ser condemnada pel Tribunal de Corts al pagament de 7.000 euros a la seva exparella en concepte de responsabilitat civil com a reparació dels perjudicis morals soferts, a més de dos anys de presó condicional. La dona va ser acusada dels delictes majors de sostracció de menor i alteració i utilització de document públic inautèntic. Al judici la defensa va demanar l’absolució de l’acusada en considerar que l’acció d’emportar-se el fill va estar provocada per una por insuperable a causa