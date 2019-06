Govern ha prescindit dels caps del gabinet jurídic Emilio Torrejón i del coordinador d’Estadística, Enric Ripoll, que havien estat contractats per fer-se càrrec dels respectius departaments durant el mandat de Toni Martí. L’executiu ha decidit que en principi no hi haurà contractacions de relació especial, la fórmula per la qual es trobaven contractualment, i en el cas del gabinet jurídic tampoc hi ha la voluntat de nomenar un nou cap. Govern confia en la resta de membres del departament per seguir la feina.

Els dos alts càrrecs forans van tenir diferents polèmiques durant la seva estada i formaven part de la