Dos joves resulten ferits en un xoc entre una moto i un 4x4

Dos joves de 17 i 19 anys van resultar ahir ferits en un accident a la carretera dels Cortals d’Encamp. Els dos cirulaven en una motocicleta KTM 450 quan, per causes que no han trascendit, van impactar contra un turisme 4x4 Mitsubishi L200. Els dos vehicles tenien matrícula del Principat. Com a conseqüència del xoc, un dels joves hauria patit lesions de gravetat, van indicar fonts coneixedores. Els ferits, ambdós residents al país, van ser traslladats a l’hospital de Meritxell, on estaven sent atesos ahir al vespre. També va rebre assistència sanitària el conductor del totterreny.

Els fets van ocórrer quan