Andbús compra Viatges Espanya per més d'un milió

La companyia tindrà 80 vehicles i més d’un centenar de treballadors

Andbús ha comprat la compa-nyia de transport de passatgers Viatges Espanya per una quantitat que supera “àmpliament el milió d’euros” en una operació que la deixa com una de les empreses més potents del sector amb la flota més renovada, amb 80 vehicles i més de cent treballadors quan arribi la temporada d’hivern. “El cost real són 700.000 euros però tenien compromisos per comprar nous vehicles que executarem nosaltres, per tant superarem àmpliament el milió d’euros”, indica el conseller general, Albert Vinseiro, que explica que es van decidir a fer l’adquisició per créixer internament i per no reforçar la competència.