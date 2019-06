El telecabina d'Arinsal està pendent d'un plet successori

El TS diu que primer s’ha de resoldre de qui és la propietat del terreny

El comú de la Massana va acordar el 1998 amb la família propietària dels terrenys on es construïa el telecabina d’Arinsal un lloguer per a 20 anys que expirava, per tant, l’any passat. Quan la corporació va voler renovar l’acord d’ar­rendament es va trobar que no podia fer-ho perquè la propietat dels terrenys es trobava immersa en un plet successori. Qui es reclama única propietària va instar per via judicial la corporació que deixés les parcel·les arrendades lliures i buides i que se les entregués. En resposta, la corporació va sol·licitar que els tribunals reconeguessin la prejudicialitat civil, és a