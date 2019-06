El grup d’opinió no descarta arribar a acords amb d’altres formacions

El grup d’opinió Desperta Laurèdia ha decidit que presentarà candidatura a les properes eleccions comunals “per canviar les inèrcies negatives dels darrers comuns”, segons va indicar el portaveu del col·lectiu, Cerni Cairat. El grup vol fer una llista amb gent independent i “que estigui en contacte amb la parròquia”, tot i que no descarta que es puguin fer acords amb d’altres formacions per anar conjuntament en una candidatura. Cairat va indicar que “es parlarà amb totes les forces parroquials per veure quines són les coincidències en el projecte”. Són conscients, però, que amb Unió Laurediana serà difícil que s’arribi a