L'espectacle Rebel arrenca amb un ensurt

Arrenca l'espectacle Rebel del Cirque du Soleil Els artistes de l'espectacle 'Rebel' del Cirque du Soleil Fernando Galindo

Actualitzada 29/06/2019 a les 00:18

Redacció Andorra la Vella

L’espectacle 'Rebel' del Cirque du Soleil ha arrencat aquest vespre amb un ensurt a l'assaig general abans de l'esperada estrena de demà dissabte. Un dels acròbates ha patit una caiguda de diversos metres d'altura, qui no ha calculat bé a la tela de frenada i ha donat contra el matalàs. La representació s'ha aturat perquè el servei mèdic de la companyia el pogués atendre i se l'han endut de l’escenari amb llitera per ser traslladat en ambulància fins a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons ha informat l'organització de l'espectacle, l'artista ha estat immobilitzat per precaució i es troba estable.

A banda de l'ensurt el miler i mig de veïns que han assistit han pogut gaudir d'un espectacle ple de colors i varietat de números. L'exhibició, que compta amb un total de 25 artistes de 18 nacionalitats diferents i 46 persones del cos tècnic, es podrà gaudir fins al 28 de juliol.