Apapma porta al TC el forn i no descarta arribar a instàncies europees

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma) va presentar ahir un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional (TC) en el marc de la lluita per aconseguir que s’investiguin unes possibles irregularitats en la construcció del forn incinerador. “Es vulnera el dret a jurisdicció i el de la ciutadania a saber què va passar”, va explicar el president de l’associació ecologista, Carles Iriarte, que no va descartar portar el cas a instàncies europees. “Tenim molt clar que si no ens fan cas hi ha instàncies fora de les nostres fronteres”, va manifestar. Iriarte va insistir a conèixer la veritat