Xavier Espot recorda que el “compromís” del Govern tripartit és mantenir els tipus dels impostos, si bé precisa que les cotitzacions socials es podrien apujar

El Govern tripartit no augmentarà els impostos. Aquesta és una línia vermella de l’executiu liderat per Xavier Espot amb el suport de Liberals d’Andorra i Ciutadans Compromesos. De fet, el cap de l’executiu va deixar clar ahir que “hi ha un compromís d’aquest Govern i dels grups parlamentaris que li donen suport que no apujarem la fiscalitat”. Unes declaracions que Espot va voler fer per tranquil·litzar els sectors econòmics del país davant l’increment de la pressió fiscal el 2018, quan va créixer mig punt respecte a l’any anterior, fins arribar al 25%. “Aquesta notícia no ens ha de preocupar particularment”,